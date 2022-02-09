Двухнедельная статистика заболеваемости COVID-19 значительно выросла во всех уездах. Но есть и хорошая новость!
Из данных еженедельного эпидемиологического обзора Департамента здоровья следует, что за 14 дней заболеваемость увеличилась в среднем на 37% во всех уездах. Наиболее заметный рост наблюдался в Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа, пишет rus.err.
На прошлой неделе увеличилось число госпитализированных пациентов во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 5-14 лет. Заметнее всего число госпитализированных увеличилось в возрастной группе 75-79 лет (на 65%).
В то же время коэффициент распространения коронавируса R снизился до 1,17 (неделей ранее коэффициент был около 1,4), снижение произошло во всех регионах Эстонии.
Ожидается, что рост заболеваемости пойдет на спад, число новых инфицированных на этой неделе будет менее 42 000 (неделей ранее прогнозировали 45 000 новых случаев заражения).
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.