Двухнедельная статистика заболеваемости COVID-19 значительно выросла во всех уездах. Но есть и хорошая новость!

На прошлой неделе увеличилось число госпитализированных пациентов во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 5-14 лет. Заметнее всего число госпитализированных увеличилось в возрастной группе 75-79 лет (на 65%).

В то же время коэффициент распространения коронавируса R снизился до 1,17 (неделей ранее коэффициент был около 1,4), снижение произошло во всех регионах Эстонии.

Ожидается, что рост заболеваемости пойдет на спад, число новых инфицированных на этой неделе будет менее 42 000 (неделей ранее прогнозировали 45 000 новых случаев заражения).

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