09.02.2022, 16:08
Россию от золота в шорт-треке отделил только фотофиниш
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Бронзовую медаль завоевал россиянин Семён Елистратов.
В финальном забеге участвовали сразу 10 спортсменов, что превышает обычное количество на два. Все из-за дисквалификации в полуфинале и прохождении спортсменов по решению судей.
В таком людном забеге нужно было быть особенно внимательным и не допустить падений, что получилось у Семёна, Стивена Дюбуа из Канады и корейца ХВан Де Хона.
В итоге победителя смог определить лишь фотофиниш, настолько кучно финишировали спортсмены.
1. Хван Дэ Хон (Южная Корея) — 2.09,219
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254
3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267