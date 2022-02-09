Россию от золота в шорт-треке отделил только фотофиниш

В финальном забеге участвовали сразу 10 спортсменов, что превышает обычное количество на два. Все из-за дисквалификации в полуфинале и прохождении спортсменов по решению судей.

В таком людном забеге нужно было быть особенно внимательным и не допустить падений, что получилось у Семёна, Стивена Дюбуа из Канады и корейца ХВан Де Хона.