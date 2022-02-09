Россию от серебра в шорт-треке отделил только фотофиниш
В финальном забеге участвовали сразу 10 спортсменов, что превышает обычное количество на два. Все из-за дисквалификации в полуфинале и прохождении спортсменов по решению судей.
В таком людном забеге нужно было быть особенно внимательным и не допустить падений, что получилось у Семёна, Стивена Дюбуа из Канады и корейца ХВан Де Хона.
В итоге победителя смог определить лишь фотофиниш, настолько кучно финишировали спортсмены.
1. Хван Дэ Хон (Южная Корея) — 2.09,219
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254
3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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