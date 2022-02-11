Международный день презерватива представляет: эмодзи безопасного секса

От баклажанов и персиков до бананов и тако и других подобных - эмодзи стали обычными в текстовых сообщения сексуального характера (секстинге). Мир явно готов к эмодзи презерватива, об этом свидетельствует и тревожная статистика: по оценкам, каждый день 1 миллион человек во всем мире заражается инфекциями, передаваемыми половым путем, и каждый год в мире по-прежнему регистрируется 1,5 миллиона новых случаев передачи ВИЧ-инфекции. Так что нет лучшего времени для воплощения в реальность эмодзи презерватива, чем Международный день презерватива!

День презерватива, отмечаемый накануне Дня святого Валентина, был учрежден, чтобы напомнить, что презерватив по-прежнему является лучшим способом защитить себя от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ. ВИЧ можно предотвратить, и презерватив является самым эффективным и доступным способом предотвращения передачи ВИЧ. Презерватив действительно спасает жизни!

Международный день презерватива был учрежден в 2008 году организацией AIDS Healthcare Foundation, в Эстонии ее представляет Linda Kliinik, работающая в Нарве. Эта клиника занимается профилактикой ВИЧ (включая экспресс-тестирование на ВИЧ), лечением ВИЧ-позитивных людей и всесторонним консультированием заинтересованных.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) - это крупнейшая международная организация по борьбе со СПИДом, которая предоставляет лечение и услуги более чем 1,5 миллионам человек в 45 странах мира. Более подробную информацию об организации можно найти на сайте www.aidshealth.org, в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграм.