Яна Тоом о запрете прокремлевских каналов: давайте не будем ломиться в открытую дверь

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) отметила, что, по ее мнению, проблемы не существует, поскольку российские телеканалы и так смотрят все меньше и меньше. ”Я думаю, что проблемы нет. И я считаю, что те, кто обсуждает, что делать с ними [каналами], на самом деле ломятся в открытую дверь”, — сказала Тоом. Она привела в пример статистику мониторинга интеграции, согласно которой, по сравнению с 2008 годом (69% против 87%), русскоязычные жители Эстонии смотрят намного меньше российских телеканалов и намного лучше понимают происходящее в Эстонии и намного меньше знают, что происходит в России.