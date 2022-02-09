Яна Тоом о запрете прокремлевских каналов: давайте не будем ломиться в открытую дверь
Запрет на законодательном уровне российских медиаканалов, транслирующих кремлевскую пропаганду и разжигающих ненависть, не является хорошим решением, поскольку в будущем может привести к негативным последствиям, — такая мысль прозвучала в передаче ”UV faktor” на телеканале ETV.
Руководитель отдела стратегических коммуникаций Государственной канцелярии Керсти Луха сказала, что эстонские телезрители и общество в целом достаточно осведомлены, чтобы различать новости и пропаганду. По словам Луха, стоит помнить, что различия между нашими свободными СМИ и российскими каналами очень большие.
”Мы можем не осознавать, каким образом предписан контент российских медиаканалов. Важно, чтобы люди знали, как выбирать информацию, которую потреблять, как относиться критично к источникам. Если запрещать что-то, то для этого должны иметься правовые основания", — сказала Луха.
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) отметила, что, по ее мнению, проблемы не существует, поскольку российские телеканалы и так смотрят все меньше и меньше. ”Я думаю, что проблемы нет. И я считаю, что те, кто обсуждает, что делать с ними [каналами], на самом деле ломятся в открытую дверь”, — сказала Тоом. Она привела в пример статистику мониторинга интеграции, согласно которой, по сравнению с 2008 годом (69% против 87%), русскоязычные жители Эстонии смотрят намного меньше российских телеканалов и намного лучше понимают происходящее в Эстонии и намного меньше знают, что происходит в России.
”Все идет своим чередом, так что давайте не будем туда ломиться”, — призвала евродепутат.
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