Золото в двоеборье, которое могло достаться Эстонии, уехало в Германию

Гайгер показал довольно слабый результат в первом виде двоеборья — прыжках с трамплина. И в лыжной гонке на 10 км стартовал через 1 минуту 26 секунд после лидера — Риоты Ямамото. Однако вскоре немец догнал не только японца, но и куда более сильных лыжников — австрийцев Грайдерера и Лампартера. А вот с норвежцем Йоргеном Гробаком немцу пришлось разбираться лишь на финишной прямой.

Таким образом 24-летний уроженец Оберсдорфа принес своей сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Эстонские спортсмены — в отсутствие заболевшего Ильвеса, который в этом сезоне занимал призовые места на этапах Кубка мира — участия не принимали, россияне остались за пределами топ-30.

К слову Ильвес оказался не единственной серьезной потерей в стане двоеборцев. По той же причине на старт соревнований не вышел другой претендент на победу Ярль Магнус Рийбер из Норвегии. Оба спортсмена летели в Пекин одним и тем же самолетом.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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