ТРАНСЛЯЦИЯ | "Левадия" играет с клубом российской премьер-лиги и уже пропустила на второй минуте

"Левадия" пропустила уже на второй минуте матча, после добивания "Нижний Новгород" вышел вперед, а на 17 минуте состоялась вынужденная замена у чемпиона Эстонии. Ближе к середине первого тайма "Левадия" пришла в себя и создала первый опасный момент.

Чемпион Эстонии по футболу начал свою подготовку к новому сезону в Турции, где проведёт несколько товарищеских матчей с сильными командами. Первыми соперниками ”Левадии” на сборах в Турции стали, сербский ”Графичар” (победили 2:0) и львовский ”Рух” (проиграли 1:2). В предстоящей игре ”Левадии” не поможет один из лидеров команды, Богдан Ващук, ушедший в аренду в украинскую ”Ворсклу”.

”Нижний Новгород” является новичком РПЛ, возглавляет клуб бывший игрок сборной России, Александр Кержаков. Российский клуб на данный момент занимает 13 место в чемпионате России. Сейчас в российском чемпионате перерыв и все клубы проводят предсезонную подготовку.

Впереди у "Левадии" еще несколько игр: против грузинского ”Торпедо”, казахстанского ”Кызылжар”, грузинского ”Динамо”, московского ”Спартак 2” и украинского клуба ”Колос”.

25.02 ”Левадия” проведёт первый официальный матч против ”Флоры” в рамках суперкубка Эстонии.

Чемпионат Эстонии стартует 1.03 и ”Левадия” в первом туре сыграет с новичком высшей лиги , таллинским ”Калевом”, занявшим место городской команды "Маарду".

Игра "Левадии" против "Нижнего Новгорода" состоится в 16.00, по эстонскому времени.