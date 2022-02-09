ВИДЕО | Количество пациентов в больницах и смертность растут, ситуация близка к критический, об ослаблении ограничений не может быть и речи

Хярма сообщила, что спад последних дней во многом объясняется тем, что ПЦР-тестирование постепенно заменяется экспресс-тестами на антиген. В связи с этим меняется и отражение статистики. Теперь показателем эпидемиологической ситуации будет именно количество ковид-пациентов в больницах, а не количество положительных ПЦР-тестов. На настоящий момент количество пациентов в больницах растет, как и количество смертей. Совсем скоро ситуация может стать критической. В больницах много пожилых невакцинированных пациентов, также увеличивается число госпитализаций среди получивших две дозы вакцины, поэтому крайне важно привиться бустерной дозой.

Серьезной проблемой является заболеваемость среди медперсонала, из-за чего некоторые учреждения уже ограничили плановое лечение.

”Мы наблюдаем различные решения по ослаблению ограничений. Эти решения были приняты в то время, когда прогнозы были более радужными. Сейчас возможно, что реализуется самый пессимистичный сценарий. Департамент здоровья считает, что дальнейшие послабления можно будет обсудить только когда тенденция роста числа госпитализаций пойдет на спад”, — отметила Хярма.

”Больницы — не единственные, кто страдает от чрезмерной нагрузки. Семейные врачи, отделения экстренной медицины, скорая помощь также испытывают давление”, — сказал в свою очередь Алтметс.

По его словам, в больницах из-за ковида находятся преимущественно пациенты пожилого возраста, но с тяжелой дыхательной недостаточностью на больничной койке оказываются и 40-летние. ”Скорее всего, в ближайшем будущем придется добавить новые койко-места для больных коронавирусом. Каждый такой шаг производится за счет планового лечения”, — добавил он.

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