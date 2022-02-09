ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Нарве Дмитрия

Полиции поступило сообщение о пропаже Дмитрия, который ушёл из дома в Нарве вчера, 8 февраля. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Дмитрий и где мужчина может находиться.

Рост Дмитрия 182 см, он среднего телосложения. Мужчина носит усы и бороду, у него длинные волосы. На мужчине была длинная чёрная куртка, чёрные штаны и кроссовки. По состоянию здоровья Дмитрий может попасть в беду.

Всех, кто видел этого мужчину или знает, где он находится, полиция просит позвонить на номер 112.