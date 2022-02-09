Сирет Котка: вакцинация детей останется добровольной

По словам Котка, ведущие мировые организации в сфере здравоохранения рекомендуют взвесить возможность вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Почти во всех странах ЕС уже с начала этого года такая возможность предоставляется. ”Считаю необходимым подчеркнуть, что вакцинация детей — это возможность, но никак не обязанность, речь идет о добровольном выборе. Да, вакцина обеспечивает лучшую защиту, однако нельзя игнорировать и тот факт, что дети переносят COVID-19 в целом легче, чем взрослые”, — сказала Котка.

Она отметила, что поскольку COVID-19 появился два года назад и является сравнительно новым вирусом, медики и ученые продолжают его изучение. ”Что касается штамма омикрон, то можно было бы взвесить возможность вакцинации входящих в группу риска детей, чтобы в случае заражения помочь избежать им осложнений или тяжелого течения заболевания”, — сказала глава комиссии по социальным делам.

Котка добавила, что во многом поможет детям вернуться к нормальной жизни решение правительства смягчить некоторые ограничения для несовершеннолетних. ”Во-первых, с этой недели дети, имевшие близкий контакт с зараженными, при отсутствии симптомов больше не должны соблюдать карантин и могут продолжать посещать школу и кружки. Это касается всех детей — как вакцинированных, так и невакцинированных. Во-вторых, с 14 февраля для несовершеннолетних будет отменено требование предъявлять паспорта вакцинации”, — пояснила Котка.