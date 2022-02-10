ПОДРОБНОСТИ ДВОЙНОГО УБИЙСТВА | "Бросай этого финна!" Модель, убитая в Старом городе вместе с финским бизнесменом, хотела с ним расстаться

Обычно если молодые женщины и умирают, то не от пулевых ранений. По крайней мере, в Эстонии. Двойные убийства встречаются еще реже. Это случается раз в несколько лет, когда мужчины вместе распивают спиртные напитки, но почти никогда — в семье.

"Если говорить о преступлениях, совершенных близкими людьми, на ум приходит случай в Таллинне в 2016 году, когда мужчина убил свою жену, а затем себя. Также в Таллинне в 2007 году другой мужчина, набравший много долгов из-за пристрастия к казино, расправился с тремя членами своей семьи", — вспоминает Хиско Варес, руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры.

Полицейский имеет в виду офицера в отставке Янека Лаури, который убил свою жену и двух детей, а затем повесился. Летом 2002 года морской офицер Сергей Хохлов тоже убил свою жену, ребенка и мать, а затем застрелился сам.

Кем были молодая эстонка и финн средних лет, погибшие в арендованной квартире в Старом городе Таллинна в прошлый вторник?