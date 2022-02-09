09.02.2022, 12:57
Сборная России по хоккею выиграла свой первый матч на Олимпиаде у швейцарцев
Фото: Scanpix
На Олимпийском турнире по хоккею с шайбой стартовали главные матчи в мужской части соревнований.
В матче-открытии встретились команды России и Швейцарии.
За три секунды до конца первого периода российская команда смогла распечатать ворота швейцарцев — 1:0. Шайба на счету Антона Слепышева.
Этот счет и стал финальным, взаимные атаки не привели больше ко взятию ворот.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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