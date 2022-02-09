Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке

Ситуация с коронавирусом в Германии неоднозначная. С одной стороны, число новых заражений коронавирусом достигло такого уровня, при котором в прошлом году безоговорочно был бы объявлен локдаун. С другой стороны, все сильнее надежда на завершение пандемии, и дискуссии о снятии ограничений становятся все жестче. В Германии, как и в ряде других европейских стран, набирает силу протестная волна за снятие антиковидных ограничений. Многие приводят в пример Данию, где несмотря на рекордное количество заражений, почти все ограничения уже сняты. Датские власти исходят из того, что дальнейшие ограничительные меры навредят экономике, благосостоянию и демократии в стране.

В свою очередь министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил о том, что ослабление карантинных мер сейчас невозможно. И говорить о снятии ограничений можно будет лишь к Пасхе, то есть к середине апреля. Если это произошло бы сейчас, то тем самым лишь растянулась бы на более длительное время волна омикрона, убежден министр здравоохранения.

Омикрон приведет к завершению пандемии?

Мы знаем, что прививки способны защитить от тяжелого течения болезни. Да и само заражение ковидом сейчас уже не вызывает панику, потому что омикрон-вариант редко приводит к тяжелой форме заболевания. В США и в некоторых странах Европы число заболевших падает. Именно из-за того, что омикрон более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса, есть надежда, что пандемия может превратиться в эндемию. Это означает, что коронавирус не исчезнет полностью, но будет появляться в определенном регионе среди определенных групп населения в определенное время. Наконец-то мы сможем вернуться к нормальной жизни! Но действительно ли это так? Стоит ли поддаваться эйфории ? Честный ответ — мы не знаем!