09.02.2022, 08:59
ФОТО | Под Кейла столкнулись пять автомобилей
Foto: Delfi lugeja
Из-за очень скользкой дороги на въезде в Кейла столкнулись пять автомобилей.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
”Дорожные условия во многих местах Эстонии очень сложные, дороги скользкие. Водителям следует быть особенно осторожными и ехать медленнее”, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
В настоящее время на месте ДТП сильно нарушено движение, необходимо внимательно следить за указаниями полицейских, регулирующих движение.