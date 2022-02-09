ФОТО | Под Кейла столкнулись пять автомобилей

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

”Дорожные условия во многих местах Эстонии очень сложные, дороги скользкие. Водителям следует быть особенно осторожными и ехать медленнее”, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В настоящее время на месте ДТП сильно нарушено движение, необходимо внимательно следить за указаниями полицейских, регулирующих движение.