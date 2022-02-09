09.02.2022, 08:09
Эстонка Вестерстейн не сумела пройти квалификацию в женском гигантском слаломе
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования в женском гигантском слаломе.
Увы, уже на третьем чекпойнте вынуждена была сойти наша спортсменка — 22-летняя Кетлин Вестерстейн.
Порог первой попытки преодолели 58 участниц, они и разыграют олимпийское золото во второй попытке.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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