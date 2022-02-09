ЧП и криминал
09.02.2022, 07:27

В Ласнамяэ водитель не уступил дорогу и оказался в больнице

 
Pilt on illustratiivne.
Foto: Tanel Meos

Вчера в аварии в столичном районе Ласнамяэ пострадала женщина-водитель.

ДТП произошло 8 февраля в 18:23 на Смуули теэ в Таллинне, где легковой автомобиль Ford Fusion под управлением 53-летней женщины врезался справа в управляемый 26-летней женщиной Škoda Octavia, проигнорировавший обязательство уступить дорогу.

Водителя Škoda Octavia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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