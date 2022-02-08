08.02.2022, 21:52
В ближайшее время перед Нарвой встанет вопрос о закрытии одной-двух школ и детских садов. Дело не в пандемии(2)
Foto: Andres Putting
"Это решение надо принимать прямо сейчас, поэтому мы очень серьезно занимаемся планом развития образования. И я надеюсь, что горсобрание согласно принять решение о закрытии одной или двух школ. Анализ еще не доведен до конца. Плюс, мы еще должны рассмотреть вопрос о закрытии детских садов", — заявила мэр Нарвы Катри Райк.
В число кандидатов на закрытие попадает и школа Паю, которая является единственной школой в регионе, где почти 80% учеников — дети с особыми образовательными потребностями.
Мэр Нарвы подчеркнула, что лично она выступает за строительство новой школы для этих детей, но все зависит от финансирования.