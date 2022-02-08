В ближайшее время перед Нарвой встанет вопрос о закрытии одной-двух школ и детских садов. Дело не в пандемии

"Это решение надо принимать прямо сейчас, поэтому мы очень серьезно занимаемся планом развития образования. И я надеюсь, что горсобрание согласно принять решение о закрытии одной или двух школ. Анализ еще не доведен до конца. Плюс, мы еще должны рассмотреть вопрос о закрытии детских садов", — заявила мэр Нарвы Катри Райк.