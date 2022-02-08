Новости Ида-Вирумаа
08.02.2022, 21:52

В ближайшее время перед Нарвой встанет вопрос о закрытии одной-двух школ и детских садов. Дело не в пандемии

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Иллюстративный снимок
Foto: Andres Putting

Согласно данным свежего анализа образовательной сети Нарвы, проведенного компанией Cumulus Consulting, городским властям Нарвы из-за демографических проблем придется принимать решения о закрытии некоторых образовательных учреждений, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Это решение надо принимать прямо сейчас, поэтому мы очень серьезно занимаемся планом развития образования. И я надеюсь, что горсобрание согласно принять решение о закрытии одной или двух школ. Анализ еще не доведен до конца. Плюс, мы еще должны рассмотреть вопрос о закрытии детских садов", — заявила мэр Нарвы Катри Райк.

В число кандидатов на закрытие попадает и школа Паю, которая является единственной школой в регионе, где почти 80% учеников — дети с особыми образовательными потребностями.

Мэр Нарвы подчеркнула, что лично она выступает за строительство новой школы для этих детей, но все зависит от финансирования.

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