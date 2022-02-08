Боррель: у России нет стремления захватить Украину, у Москвы другая цель

Об этом он заявил на мероприятии, организованном посольством Франции в США (трансляция велась в Twitter Европейской службы внешних связей).

”Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. У них есть опасения в сфере безопасности, и они хотят говорить о них”, — пояснил Боррель. По его словам, Москва давит на Киев, чтобы появился повод ”сесть и обсудить то, что для нее важно”.

”Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется на Украину — как Гитлер вторгся в Советский союз в 1941-м”, — заявил Боррель в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Украины. Однако он назвал сложившуюся обстановку ”наиболее критическим моментом со времен холодной войны”.

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