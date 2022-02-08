В медальном зачете Олимпиады лидирует Швеция, Россия опустилась на 7-е место

"Тре крунур" завоевали 6 медалей, из них 4 золотых. Далее, благодаря успехам своих конькобежцев, следуют Нидерланды. Сборная Олимпийского комитета России имеет на своем счету больше всех наград - 10, но из них только две золотых.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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