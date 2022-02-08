Олимпиадa
08.02.2022, 19:35

В медальном зачете Олимпиады лидирует Швеция, Россия опустилась на 7-е место

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Эстония пока без медалей
Rootsi lipp
Foto: Eero Vabamägi

После четвертого соревновательного дня первенство в неофициальном командном зачете на Олимпийских играх в Пекине продолжает удерживать сборная Швеции.

"Тре крунур" завоевали 6 медалей, из них 4 золотых. Далее, благодаря успехам своих конькобежцев, следуют Нидерланды. Сборная Олимпийского комитета России имеет на своем счету больше всех наград - 10, но из них только две золотых.

У сборной Эстонии пока нет завоеванных в Пекине наград.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Швеция – 4-1-1 (6)

2. Нидерланды – 3-3-1 (7)

3-4. Китай – 3-2-0 (5)

3-4. Германия – 3-2-0 (5)

5. Норвегия – 3-1-4 (7)

6. Италия – 2-4-1 (7)

7. Россия – 2-3-5 (10)

8. Австрия – 2-3-2 (7)

9. Словения – 2-1-2 (5)

10. Франция – 1-4-0 (5)

11. Канада – 1-1-4 (6)

12. Япония – 1-1-2 (4)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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