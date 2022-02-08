В медальном зачете Олимпиады лидирует Швеция, Россия опустилась на 7-е место(45)
После четвертого соревновательного дня первенство в неофициальном командном зачете на Олимпийских играх в Пекине продолжает удерживать сборная Швеции.
"Тре крунур" завоевали 6 медалей, из них 4 золотых. Далее, благодаря успехам своих конькобежцев, следуют Нидерланды. Сборная Олимпийского комитета России имеет на своем счету больше всех наград - 10, но из них только две золотых.
У сборной Эстонии пока нет завоеванных в Пекине наград.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 4-1-1 (6)
2. Нидерланды – 3-3-1 (7)
3-4. Китай – 3-2-0 (5)
3-4. Германия – 3-2-0 (5)
5. Норвегия – 3-1-4 (7)
6. Италия – 2-4-1 (7)
7. Россия – 2-3-5 (10)
8. Австрия – 2-3-2 (7)
9. Словения – 2-1-2 (5)
10. Франция – 1-4-0 (5)
11. Канада – 1-1-4 (6)
12. Япония – 1-1-2 (4)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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