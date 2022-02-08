Крайне редкий случай: Эстонская адвокатура исключила из своих рядов известного юриста

Комиссия по профпригодности адвокатуры приняла после собеседования решение, что знания Саара о профессиональных требованиях и его понятия о профессиональной этике не соответствуют предъявляемым адвокату требованиям. Согласно закону, это влечет исключение лица из адвокатуры и лишение права держать адвокатское бюро.

"Решение комиссии по профпригодности не основывалось лишь на одной ошибке, а на многих постоянных нарушениях, которые продолжились и после того, как на них было обращено его внимание", — пояснил председатель правления Эстонской адвокатуры Яанус Техвер. "Неуместные публичные высказывания и причинение ущерба репутации профессии адвоката — было одним упреком из многих в его адрес".

Как сообщает Эстонская адвокатура, 15 июля прошлого года по предложению председателя Суда чести правление Адвокатуры обратилось в комиссию по профпригодности с просьбой дать оценку Роберту Сарву. 13 января текущего года на основании оценочного собеседования комиссия, куда входят помимо адвокатов также двое судей, прокурор и ученый-правовед, признала Сарва профнепригодным.

Не состоящий в адвокатуре юрист не может оказывать услуги адвоката и быть партнером (сособственником) в адвокатском бюро, но может как юрист оказывать юридические услуги.

Договорным клиентам Роберта Сарва адвокатура рекомендует связаться с адвокатским бюро, чтобы договориться о дальнейшем оказании услуг.

Оценка комиссии по профпригодности и решение правления адвокатуры может быть оспорена в административном суде.