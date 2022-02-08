В Пирита начинают реализацию проекта на миллион евро

”Самые дорогие работы в сфере дорожного строительства в Пирита в нынешнем году — это реконструкция Борнхёэ теэ. Проект готов, его реализация начнется в этом году. Все работы должны быть завершены в следующем году. Общая стоимость реконструкции Борнхёэ теэ составит 900 000 евро без налога с оборота”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

На Борнхёэ теэ находятся Пиритаский детский сад и Пиритаская экономическая гимназия, предпочтение на обновленной дороге будет отдано пешеходам и участникам легкого движения. Максимальная разрешенная скорость составит 30 км/час, а чтобы ограничить скорость движения автомобилистов, будут использованы ”лежачие полицейские”, приподнятые перекрестки, сужение дороги и различные материалы дорожного покрытия.

”Похожее современное решение в области дорожного строительства можно увидеть на отремонтированной прошлой осенью Кыйву теэ, где в результате реконструкции проявились безопасные и удобные возможности для движения, прежде всего, пешеходов и велосипедистов. Когда закончится основательная реконструкция Борнхёэ теэ, мы сможем говорить о значительном повышении безопасности движения на всех улицах и дорогах Пирита, которые находятся вблизи школ и детских садов”, — подчеркнул Лийнат.

Работа над проектом реконструкции Борнхёэ теэ была завершена летом прошлого года. Ее по заказу городского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнило AS Infragate.