Первую в истории медаль России принесла саночница Иванова

Ивановой помогла ошибка одной из быстрейших гонщиц планеты - австрийки Маделин Эгле, которая установив лучшее время на разгоне первой попытки, затем допустила серьезную ошибку, заняла лишь 17-е место по итогам попытки и не сумела исправить ситуацию даже блестящим прохождением трассы в остальных попытках.

Это первая в истории женской сборной России олимпийская медаль в данном виде программы после распада СССР. Ранее Игры выигрывала латвийская спортсменка Вера Зозуля (1980 в Лэйк-Плэсиде).

Золото и серебро завоевали немецкий спортсменки Натали Гайзенбергер и Анна Беррайтер.

Эстонские спортсменки в данной дисциплине не выступали. Лучшей представительницей Латвии стала Элиза Тирума (7-е место).

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Санный спорт

Женщины

По итогам четырех попыток

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.53,454

2. Анна Беррайтер (Германия) – 0,493

3. Татьяна Иванова (Россия) – 1,053

4. Маделин Эгле (Австрия) – 1,355

5. Ханна Прок (Австрия) – 1,370

6. Лиза Шульте (Австрия) – 1,431

7. Юлия Таубиц (Германия) – 1,979

8. Элиза Тирума (Латвия) – 1,987

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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