Встреча Макрона и Зеленского: Франция выделит Украине 1,2 млрд евро помощи

Переговоры Макрона с Зеленским затянулись; президенты вышли к прессе на час позже, чем было запланировано. Из-за этого брифинг провели в укороченном формате — по одному вопросу Макрону и Зеленскому от украинской и французской прессы.

Зеленский, открывая встречу, отметил, что это первый за 24 года визит французского президента в Киев, и сказал, что в центре переговоров был мирный процесс на востоке Украины.

Украинский президент объявил, что достиг с Макроном нескольких договоренностей о сотрудничестве. Помимо финансовой помощи, французские компании помогут Украине реформировать оборонный сектор, а украинская железнодорожная монополия купила у Франции новые локомотивы.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции — выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", — сказал украинский лидер.

Касаясь ситуации на востоке страны, Зеленский сказал, что ожидает встречи "Нормандского формата" на уровне политических советников. Ранее Елисейский дворец заявил, что Макрон договорился о проведении такой встречи с Путиным.

"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", — резюмировал украинский лидер.

Макрон призвал обе стороны к спокойствию в словах и поступках. Он заявил, что переговоры о ситуации на Украине после его встреч с Путиным и Зеленским могут продвигаться вперед и что для снижения напряжения между Россией и Западом есть конкретные, практические решения.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать недавние слова Владимира Путина, призвавшего Украину выполнять Минские соглашения и процитировавшего часть частушки: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".