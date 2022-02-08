08.02.2022, 17:36
ГРАФИК | В среду биржевая цена электроэнергии понизится. Самое выгодное время — ближе к полночи(2)
Foto: Argo Ingver
9 февраля средняя биржевая цена электроэнергии составит 119,48 евро за мегаватт-час.
Ниже всего цена будет ночью и в вечерние часы, а самая низкая с 23:00 до полночи. Утром же цены поднимется до дневного максимума — 198 евро за мегаватт-час.
Для Эстонии среднесуточная цена электроэнергии на бирже Nordpool составит 119,48 евро за мегаватт-час.
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