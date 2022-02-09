ПОДКАСТ | Комфортное общение на эстонском языке: как приветствовать друг друга и когда говорить "ciao"

"Дорогие читатели и слушатели Delfi, вас приветствует Дом эстонского языка Фонда интеграции. Мы рады представить наш новый проект — серию подкастов Нарвского дома эстонского языка под названием ”Näita oma keelt/Покажи свой язык”. Цель данного проекта заключается в том, чтобы помочь изучающим эстонский язык почувствовать себя более комфортно при общении с носителями языка

Мы же знаем, что знания, получаемые на курсах, помогают нам правильно и грамотно выражать мысли. Однако не всегда у учителей хватает времени познакомить своих учеников с некоторыми тонкостями лексических оборотов, используемых в повседневной жизни. Именно в этот момент и приходят на помощь преподаватели Нарвского дома эстонского языка Юлия и Пилле, которые в необычном весёлом формате диалога обсуждают нюансы разговорного эстонского языка, сравнивают особенности эстонской и русской грамматики и лексики, и даже задают домашнее задание", — рассказывают преподаватели.

Первая передача поможет понять и расширить спектр возможных вариантов приветствия и прощания на эстонском языке. Подкаст записан на эстонском и русском языках, чтобы вам было легче усвоить информацию.

Слушайте передачу здесь:

Всего в проекте 12 подкастов. Продолжительность каждой программы составляет примерно 5–8 минут. Каждая серия будет размещаться на портале Delfi раз в две недели. При создании проекта к выбору тем учителя подходили очень ответственно, обсуждая каждую деталь. Команда Нарвского дома эстонского языка очень надеется, что проект ”Näita oma keelt” вызовет у вас интерес, дорогие читатели, и поможет без проблем найти общий язык!