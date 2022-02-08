"Отставка Путина позволит избежать лишних смертей". Генерал-полковник Ивашов предлагает президенту РФ уйти из-за подготовки войны с Украиной
Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной. Свое заявление офицер, известный своими просоветскими и патриотическими взглядами, сделал в качестве председателя ”Общероссийского офицерского собрания”. В эфире ”Эха Москвы” он оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки.
”Отставка даст России еще один небольшой оставшийся шанс сохранить свою государственность. Мы на это рассчитываем. И конечно избежать излишних смертей, перестать быть лидером по уровню смертности, по уровню истребления коренного населения. <…> Когда мне говорили: ”А вот кроме Путина некого”, я спросил: ”Дайте мне данные, сколько мужского населения у нас выборного возраста”. Свыше 40 миллионов. Каждый из этих 40 миллионов будет не хуже”, — заявил Ивашов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.