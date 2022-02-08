Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов потребовал отправить в отставку Владимира Путина из-за подготовки войны с Украиной

”Отставка даст России еще один небольшой оставшийся шанс сохранить свою государственность. Мы на это рассчитываем. И конечно избежать излишних смертей, перестать быть лидером по уровню смертности, по уровню истребления коренного населения. <…> Когда мне говорили: ”А вот кроме Путина некого”, я спросил: ”Дайте мне данные, сколько мужского населения у нас выборного возраста”. Свыше 40 миллионов. Каждый из этих 40 миллионов будет не хуже”, — заявил Ивашов.