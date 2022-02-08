08.02.2022, 14:22
У России — бронза в лыжном спринте! Но с Клэбо не совладать(3)
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине состоялся финал мужской спринтерской лыжной гонки.
Победил король этой дистанции — Йоханнес Клэбо. Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим сенсационно финишировал россияни Александр Терентьев.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.