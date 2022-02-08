У России — бронза в лыжном спринте! Но с Клэбо не совладать

Победил король этой дистанции — Йоханнес Клэбо . Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим сенсационно финишировал россияни Александр Терентьев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.