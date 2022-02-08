Эстонская компания запустила сайт аукционов на подержанные автомобили

”До сих пор во всей Прибалтике не существовало платформы для проведения автомобильных аукционов. Учитывая сегодняшнюю активность на вторичном рынке автомобилей, эту ситуацию необходимо было изменить. Наша цель подготовить автомобиль к продаже и оформить все необходимые документы для владельца. Для покупателя это означает большее чувство уверенности в том, что с интересующей вас машиной все будет в порядке, потому что она предварительно проверена экспертами”, — объясняет Прийт Паас, генеральный директор Ideal Auto.

Ожидается, что помимо частных клиентов новой аукционной средой воспользуются и бизнес-клиенты, т.е. владельцы крупных автопарков. Таким образом и банки также могут продавать, например, автомобили должников, когда окончательная цена остается за участниками торгов. На торги будут выставлены только автомобили возрастом до двенадцати лет с пробегом менее 200 000 километров. Каждый выставленный на продажу автомобиль сопровождается основательным заключением после технического осмотра.

По словам Пааса, в продаже подержанных автомобилей существует несколько сложных моментов, которые поможет решить новая среда. ”Если частное лицо выставит автомобиль на продажу на общедоступной онлайн-площадке, ему сразу же позвонят скупщики. Альтернативой может быть продажа автомобиля сразу одному конкретному скупщику. Здесь возникает вопрос, за сколько продавать машину и, наконец, остается сомнение в том, была ли предложенная цена наиболее выгодной. Аукционная среда решает этот вопрос, поскольку продавцу автомобиля не нужно торговаться со скупщиками напрямую, здесь цена формируется в ходе открытых торгов”, — описывает он.

Для продажи автомобиля на аукционе нужно оплатить предпродажную подготовку автомобиля. По словам генерального директора Ideal Auto, это дешевле, чем продажа автомобиля в любом торговом зале. Покупатель, в свою очередь, должен заплатить сумму, предложенную на аукционе, которая также включает в себя аукционный сбор. Если желаемая цена продажи не будет предложена в установленный на аукционе срок, то продавец может выбрать, согласиться ли продать автомобиль заинтересованному лицу, сделавшему наиболее выгодное предложение, или повторить аукцион. Если после проведения трех аукционов никто не предложит установленную цену, то автомобиль будет возвращен продавцу.