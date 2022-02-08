08.02.2022, 14:05
Голландец Кьельд Ньюс выиграл золото в коньках. Россиянин Трофимов — только восьмой
Фото: Scanpix
На Олимпийских игра в Пекине состоялись финальные забеги у конькобежцев на дистанции 1500 метров.
Победу одержал мировой рекордсмен голландец Кьельд Ньюс. Второе место также у голландца Томаса Кроля. Третье время показал представитель Южной Кореи Минсеок Ким.
Лучший из россиян, Сергей Трофимов, занял восьмое место, отстав от победителя на 2,11 сек.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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