Парня, зарезавшего человека на трамвайной остановке Сикупилли, отправили за решетку на 15 лет

В последний день января 2021 года Крутых уже имел условный срок за насильственные действия, когда на трамвайной остановке Сикупилли он ударил 35-летнего мужчину в грудь и живот ножом. В итоге жертва скончалась от потери крови, шока и травмы головы.

"На меня напали двое пьяных агрессивных мужчин, я — мелкий молодой пацан, 68 кг. Что я должен был делать? Я должен был умереть?" — объяснял в суде Крутых свое поведение.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги была убеждена, что Крутых действовал умышленно, и обвиняла его в убийстве.