ЧП и криминал
08.02.2022, 13:50

Парня, зарезавшего человека на трамвайной остановке Сикупилли, отправили за решетку на 15 лет

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Tallinn, 15.10.2021. Valentin Krutõh Harju maakohtus.
Foto: Jaanus Lensment
22-летний Валентин Крутых получил за убийство 12 лет тюрьмы, к чему прибавился срок его предыдущего наказания.

В последний день января 2021 года Крутых уже имел условный срок за насильственные действия, когда на трамвайной остановке Сикупилли он ударил 35-летнего мужчину в грудь и живот ножом. В итоге жертва скончалась от потери крови, шока и травмы головы.

"На меня напали двое пьяных агрессивных мужчин, я — мелкий молодой пацан, 68 кг. Что я должен был делать? Я должен был умереть?" — объяснял в суде Крутых свое поведение.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги была убеждена, что Крутых действовал умышленно, и обвиняла его в убийстве.

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