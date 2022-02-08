В полиции начали работу десять новых веб-полицейских

Новые рабочие места созданы при отделениях полиции по всей Эстонии. Раньше люди могли обращаться через Facebook со своими вопросами и заботами к трем веб-констеблям — Яне Фроловой-Алферьев, Андеро Сеппу и Кармен Рауд. Так как все больше людей пользуется соцсетями, возникла необходимость увеличить число полицейских и в виртуальном мире.

”Сейчас у людей появилась возможность связаться с веб-полицейским своего региона, у которого есть и знания о том, что происходит в интернете, и обзор актуальных в данном регионе тем”, — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кайри Рянк.

По словам капитана полиции Кайри Рянк, основная задача веб-полицейских — быть активными в местных группах социальных сетей, делиться информацией, замечать и предотвращать опасности и следить за происходящим в веб-среде.

„Если веб-полицейский заметит неподобающее поведение в сети, например, кому-то угрожают, полицейский обязательно свяжется с нарушителем. Если будет выявлено нарушение закона, например, в сети будет распространяться видео, где кого-то бьют, веб-полицейский передаст такое видео отделению полиции, которое расследует этот случай”, — пояснила Рянк.

Веб-полицейские также проводят обучение жителей своего региона на тему безопасности, чтобы люди разных возрастов были осведомлены об опасностях, которые могут подстерегать интернет-пользователей.

К веб-полицейским можно обращаться и по другим вопросам, которые не касаются интернета. ”Например, если человек стал жертвой мошенничества или ненадлежащего сексуального обращения. Важно подчеркнуть — если требуется немедленное вмешательство полиции, сразу же звоните на номер Центра тревоги 112”, — сказала Рянк.

Она добавила, что цель полиции — быть там, где люди. „Сегодня каналом для общения с веб-полицейскими является Facebook, но мы думаем и в том направлении, чтобы в будущем быть доступными и в других каналах”, — сказала Рянк.

Контакты веб-полицейских ЗДЕСЬ.

Веб-полицейские отвечают на письма по рабочим дням с 8:00 до 16:45. Если помощь требуется немедленно и чьи-то жизнь или здоровье в опасности, сразу же позвоните на номер 112. Круглосуточно открыт телефон помощи детям 116111.