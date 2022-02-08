ПРЯМО СЕЙЧАС | эстонцы уступили в квалификации спринта, дуэль Клэбо и Большунова откладывается

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит мужская спринтерская гонка свободным стилем. Эстонию в этой дисциплине представляли Хенри Роос, Марко Килп и Мартин Химма. Ни один из них не смог выйти из квалификации в четвертьфинал. Необходимо было пробиться в 30 сильнейших. Лучшим из эстонцев стал Хенри Роос, который преодалел дистанцию за 2:57.15 и занял 41 место. Килп - 45, Химма - 48.