ПРЯМО СЕЙЧАС | эстонцы уступили в квалификации спринта, дуэль Клэбо и Большунова откладывается
В женской гонке эстонские девушки также не смогли пробиться в четвертьфинал. Из 4 эстонских спортсменок лучшей стала Мариэль Мерли Пуллес, которая повторила результат товарища по команде Хенри Рооса и заняла 41 место.
В мужском спринте за Россию выступают Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов принял решение не выступать в спринте и сосредоточиться на подготовке к следующим стартам.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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