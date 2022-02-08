Ни один из эстонских спринтеров не смог пробиться в четвертьфинал

Ни один из них не смог выйти из квалификации в четвертьфинал. Необходимо было пробиться в 30 сильнейших. Лучшим из эстонцев стал Хенри Роос, который преодолел дистанцию за 2:57.15 и занял 41 место. Килп - 45, Химма - 48.

В женской гонке эстонские девушки также не смогли пробиться в четвертьфинал. Из 4 эстонских спортсменок лучшей стала Мариэль Мерли Пуллес, которая повторила результат товарища по команде Хенри Рооса и заняла 41 место. Кайди Каазику продублировала Химма - 48 место, Кейди Каазику расположилась на 62 и Авели Уусталу - на 64 месте.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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