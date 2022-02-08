Россиянин Цветков промахнулся последним выстрелом и лишил себя медали. Белорус Смольский отстрелял чисто и сотворил маленькую сенсацию

Гонщики проходят дистанцию 20 км с 4 огневыми рубежами. За промах биатлонисту начисляется минута штрафа.

Фаворитами гонки являлись братья Бё, представляющие Норвегию (действующий олимпийский чемпион в этой гонке Йоханнес ушел на дистанцию под 2-м номером, Тарьей — под 5-м).

Однако Бё-младший допустил промах уже на первом огневом рубеже и не сумел сместить с лидерской позиции россиянина Максима Цветкова. Вскоре на 1,5 секунды его опередил француз Фийон-Майе. Впрочем, ушедший на дистанцию под 31-м номером Александр Логинов вернул лидерство россиянам.

Тем временем на втором огневом рубеже Цветков также отстрелялся чисто и остался одним из потенциальных лидеров гонки. Братья Бё прошли второй рубеж без промахов, однако оба уступали Цветкову, а вот Александр Логинов единожды промахнулся и лишился лидерства.

Третью стрельбу Цветков также завершил точно. К четвертому рубежу Цветков пришел одновременно с Бё и промахнулся последним выстрелом. Йоханнес Бё также совершил ошибку на стрельбище и оставил россиянина в лидерах.

На финише все-таки Бё был побыстрее и привез россиянину 2 сек. А их обоих опередил Фийон-Майе и он возглавил список претендентов на золото.

Увы, и Логинов дрогнул — сразу два промаха на последней стрельбе. А вот эстонец Кристо Сиймер прошел без промахов две первые стрельбы, и занимал промежуточное двадцатое место.



В группу лидеров после четвертого рубежа стремительно ворвался белорус Антон Смольский с нулем промахов, но все-таки он уступил ходом французу Фийону-Майе.

Сиймер все-таки допустил промах на третьей стрельбе и шел в районе тридцатых мест. Райдо Ранкель смазал уже на второй, и откатился вниз протокола.

В итоге победил француз Фийон-Майе, белорус Антон Смольский принес своей стране сенсационное серебро, а бронзу для Норвегии выиграл Йоханес Бё.