08.02.2022, 10:32
Эстер Ледецка победила в параллельном гигантском слаломе(1)
ФОТО: Delfi
Сноубордистка Эстер Ледецка из Чехии одержала победу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх-2022.
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины
1. Эстер Ледецка (Чехия)
2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
3. Глория Котник (Словения)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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