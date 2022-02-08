Олимпиадa
08.02.2022, 10:32

Эстер Ледецка победила в параллельном гигантском слаломе

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ФОТО: Delfi
Сноубордистка Эстер Ледецка из Чехии одержала победу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх-2022.

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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