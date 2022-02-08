Вик Уайлд принес России бронзу в параллельном гигантском слаломе

Вик Уайлд (по российским документам Виктор Айван Вайлд) - российский сноубордист американского происхождения. Двукратный олимпийский чемпион 2014 (единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото), бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, чемпион России 2013 года в параллельном гигантском слаломе. Серебряный призёр чемпионата США, победитель этапов Кубка мира.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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