За сутки в Эстонии выявлено 6288 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По состоянию на утро 8 февраля в больнице находится 407 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 244 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 161, или 66%, не вакцинированы и 83, или 34%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 82 новых истории болезни, из которых в 55 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 32 симптоматических пациента с COVID-19. Умерло 10 зараженных коронавирусом: 50-летний мужчина, 71-летний мужчина, 74-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летний мужчина, две 85-летние женщины, 88-летняя женщина, 91-летний мужчина и 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 10 934 результата теста, из которых 6 288 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 416,2 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 625,6 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 402 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 150. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 414 517 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,6%.

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