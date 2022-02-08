Плющенко – Ханю: ты невероятный спортсмен. Ты уже Юдзуру Ханю!

”Пройдя четыре Олимпиады, я могу сказать лишь одно. Юдзуру Ханю, ты невероятный спортсмен. Твоя преданность миру фигурного катания бесценна. Желаю тебе послезавтра кататься свободно и уверенно. Ты уже Юдзуру Ханю!

Что за великолепные олимпийские соревнования у ребят! Удачи всем фигуристам и моей российской команде”, — написал Плющенко.

Юдзуру Ханю приехал в Пекин творить историю — двукратный олимпийский чемпион нацелился на третью победу и исторический прыжок. Но срыв в короткой может лишить его и того, и другого.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю заявил, что будет исполнять четверной аксель в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, пишет Sports.ru.

Сегодня Ханю ошибся на четверном сальхове в короткой, сделав вместо прыжка ”бабочку”. По итогам первого дня соревнований он занимает восьмое место.

”Я буду его делать. Мне нужно концентрироваться на всех элементах, а не только на четверных прыжках. Он дается мне пока несколько тяжело.

Но мне нужно сконцентрироваться на всех элементах программы, я сделаю все, что могу, чтобы хорошо выполнить их все”, — сказал Ханю.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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