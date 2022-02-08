ФОТО | "Неоновый дом" в с цветочными суши и кальяном. Как прошло открытие Opium Lounge в Таллинне

На самом деле это уже не первое открытие Opium Lounge, так как заведение действует еще с 2019 года. Как говорит владелец Вадим Пахомов, лаундж переезжал, потому что заведению нужно было больше места. Поэтому новый "неоновый дом" по размерам превосходит все предыдущие проекты. В будущем даже планируется расширение франшизы на другие эстонские города — а может и даже за пределы страны.

Внутри Opium Lounge сразу бросается в глаза обилие неоновых вывесок от несущих глубокий смысл "Опиум для народа" и "Все, что у нас есть, это настоящий момент", до ироничной "Пожалуйста, не нюхайте кокс в туалете" — ну чем не атмосфера в стиле "Входа в пустоту" Гаспара Ноэ! А дополняют все это расписанные каллиграфическими узорами стены.

Отдельного внимания также заслуживают суши, обильно украшенные цветами — наверно, их даже можно назвать самыми красивыми в Таллинне. Конечно же главное, что суши не только красивые, но еще и вкусные, а самые любопытные могут съесть и цветы.

В новом здании Opium Lounge есть два этажа: первый — с отдельным залом для спокойного досуга и с залом для шумных вечеринок, и второй — с тихим помещением и отдельным кальянным баром, вход в который, будет открыт только для постоянных гостей.

Еще у здания есть две террасы, одна из которых с видом на море. На второй террасе, находящейся во внутреннем дворе, летом обещают проводить зажигательные вечеринки.

На вечеринке в честь открытия клуба собралась яркая компания, включая Елену Соломину и Алексея Солтана. Смотрите фото с мероприятия!