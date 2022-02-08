Из-за строительных работ в расписании поездов произойдут изменения

В большинстве случаев изменения будут в пределах трех минут, и только время поезда Таллинн-Кейла, который до сих пор отправлялся в 14:30, сместится несколько больше, и в дальнейшем данный поезд будет отправляться в 14:41.

В связи с продолжающимися ограничениями скорости на мосту через Эмайыги, будут скорректированы и расписания Восточного и Юго-восточного направлений, что также приведет к изменениям времен отправлений в пределах до пары минут. Наиболее значительные по времени изменения коснутся рейса Таллинн-Аэгвийду № 416, в случае которого поезд вместо 16:12 будет отправляться в 16:21, а также рейса Таллинн-Тарту № 214, поезд которого будет отправляться из Таллинна вместо 16:35 в 16:49.

В части поездов линий Рапла, Тюри и Вильянди никаких изменений не будет, а в случае остальных поездов мы просим пассажиров перепроверить привычные времена отправлений. Номера путей прибытия и отправления на Балтийском вокзале также изменятся, в связи с чем просим пассажиров быть внимательными.

Информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron, а также на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.

Elron советует всегда приобретать билеты в Интернете, где все одноразовые билеты стоят на 15% дешевле.