В Мустамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку и женщину

07.02 в 17:32 поступило сообщение об аварии возле Линну теэ, 85 в Таллинне, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen C5 наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на двух пешеходов: 9-летнюю девочку и 20-летнюю женщину.