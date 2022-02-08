08.02.2022, 07:39
В Мустамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку и женщину(1)
Foto: Ago Tammik
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил на пешеходом переходе двух человек.
07.02 в 17:32 поступило сообщение об аварии возле Линну теэ, 85 в Таллинне, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen C5 наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на двух пешеходов: 9-летнюю девочку и 20-летнюю женщину.
Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Женщине скорая оказала помощь на месте.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.