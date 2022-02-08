ЧП и криминал
08.02.2022, 07:39

В Мустамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку и женщину

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Foto on illlustreeriv
Foto: Ago Tammik
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил на пешеходом переходе двух человек.

07.02 в 17:32 поступило сообщение об аварии возле Линну теэ, 85 в Таллинне, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen C5 наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на двух пешеходов: 9-летнюю девочку и 20-летнюю женщину.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Женщине скорая оказала помощь на месте.

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