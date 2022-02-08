В Рийгикогу обсудят вакцинацию детей. Заседание открытое!

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что комиссия хотела бы получить информацию об уровне вакцинации среди детей и подростков и о том, оправдала ли себя вакцинация. ”Мы хотим узнать, помогли ли вакцины предупредить серьезные случаи заболевания среди детей, — сказала Котка. — Также мы хотели бы знать, какие рекомендации дают эксперты в отношении вакцинации детей в преддверии весны, и обсудить, необходимы ли по-прежнему внутригосударственные сертификаты вакцинации от COVID-19”.

На заседании также планируется обсудить поступившее 15 ноября коллективное обращение ”Психическое здоровье детей важнее, чем их разделение на основании вакцинации”. Авторы обращения хотели бы, чтобы в школах прекратилось тестирование учеников, так как по их оценке частое экспресс-тестирование может вызвать у детей стресс. Также авторы коллективного обращения просят упразднить обязанность предоставлять сертификаты вакцинации от COVID для детей в возрасте 12–17 лет, так как, по их словам, статус вакцинации может стать причиной для травли в школе. На прошлой неделе правительство решило, что с 14 февраля дети в возрасте до 18 лет больше не должны будут предоставлять сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет от COVID-19 началась в июле прошлого года. Вакцинация детей в возрасте до 12 лет — в декабре прошлого года.

На заседание приглашены представители Государственной канцелярии, Министерства социальных дел, Министерства образования и науки, Больничной кассы, Департамента здоровья, Департамента лекарственных средств, Научного совета, Общества инфекционных заболеваний Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Таллиннской детской больницы, MTÜ Mõttekoda Terve Laps — Terve Ühiskond и инициаторов коллективного обращения.

Открытое заседание начнется в 14:00. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу.

Видеозаписи заседаний можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.