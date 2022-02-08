08.02.2022, 07:15
Маттиас Майер выиграл золото в супергиганте и стал трехкратным олимпийским чемпионом(3)
ФОТО: AFP / Scanpix
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом.
На счету Майера две победы в супергиганте (Пхенчхан-2018, Пекин-2022) и золото в скоростном спуске (Сочи-2014).
Горные лыжи. Супергигант. Мужчины
1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,94
2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,04
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,42
Эстонские спортсмены в этой дисциплине не выступали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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