Олимпиадa
08.02.2022, 07:15

Маттиас Майер выиграл золото в супергиганте и стал трехкратным олимпийским чемпионом

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ФОТО: AFP / Scanpix
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

На счету Майера две победы в супергиганте (Пхенчхан-2018, Пекин-2022) и золото в скоростном спуске (Сочи-2014).

Горные лыжи. Супергигант. Мужчины

1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,94

2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,04

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,42

Эстонские спортсмены в этой дисциплине не выступали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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