Техконтролер о дисквалификациях за комбинезоны: информацию о нарушениях запустили соперники(10)
Техконтролер Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска, отвечавшая за проверку костюмов прыгунов с трамплина в смешанном командном турнире на Олимпиаде в Пекине, объяснила причину дисквалификации нескольких сильнейших команд, пишет Sports.ru.
”Лучшие команды всегда балансируют на грани, когда дело касается экипировки. Некоторые переходят эту грань, и их приходится дисквалифицировать.
Я не ожидала, что возникнет столько проблем. Сигналы о нарушениях поступали и ранее, команды находились под контролем, то есть у них был шанс.
Информацию о нарушениях у соперников запустили конкурирующие команды”, — рассказала Бачковска.
Напомним, что в смешанных соревнованиях в прыжках с трамплина командам Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезоном.
"По правилам прыжков с трамплина, все комбинезоны проходят проверку на ширину. Это логично — чем шире костюм, тем он больше походит на парус и создает дополнительное преимущество при полете. Контролер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормативы превышены — то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела.
В правилах FIS есть специальный пункт на этот счет: ”Вспомогательные средства, которые влияют на выступление участников соревнований и/или представляют собой техническую корректировку параметров, должны исключаться".
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.