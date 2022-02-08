Техконтролер о дисквалификациях за комбинезоны: информацию о нарушениях запустили соперники

”Лучшие команды всегда балансируют на грани, когда дело касается экипировки. Некоторые переходят эту грань, и их приходится дисквалифицировать.

Я не ожидала, что возникнет столько проблем. Сигналы о нарушениях поступали и ранее, команды находились под контролем, то есть у них был шанс.

Информацию о нарушениях у соперников запустили конкурирующие команды”, — рассказала Бачковска.

Напомним, что в смешанных соревнованиях в прыжках с трамплина командам Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезоном.

"По правилам прыжков с трамплина, все комбинезоны проходят проверку на ширину. Это логично — чем шире костюм, тем он больше походит на парус и создает дополнительное преимущество при полете. Контролер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормативы превышены — то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела.

В правилах FIS есть специальный пункт на этот счет: ”Вспомогательные средства, которые влияют на выступление участников соревнований и/или представляют собой техническую корректировку параметров, должны исключаться".

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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