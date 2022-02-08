Золото женского Big Air остается в Китае

Фристайл. Биг-эйр. Женщины

1. Гу Айлин (Китай) – 188,25

2. Тесс Леде (Франция) – 187,50

2. Матильда Гремо (Швейцария) – 182,50

4. Меган Олдхэм (Канада) – 178,00

5. Кирсти Мьюир (Великобритания) – 169,00

6. Сара Хеффлин (Швейцария) – 158,75

7. Юханна Килли (Норвегия) – 153,25

8. Оливия Асселин (Канада) – 147,50

9. Анни Карава (Финляндия) – 136,50

10. Анастасия Таталина (Россия) – 122,50

Эстонию в этом виде программы представляла главная медальная надежда нашей страны — Келли Сильдару. Однако она не смогла пройти квалификационный раунд.

"Первый прыжок не удался. Пошел не по плану. Не хватило скорости. Из-за этого многие вещи пошли не так", - сказала Сильдару. - "Во втором заезде сразу сделала все нормально. Это придало уверенности”.

Третья попытка оказалась неудачной в приземлении, во время которого у эстонки слетела лыжа. Таким образом в зачет пошли только результаты первых двух заездов:

"В третьем прыжке я тоже хорошо выполнила свою часть. Все прошло хорошо, но потом лыжа просто слетела с ноги. Это была не моя вина. Жаль, что снаряжение подвело меня", - сказала спортсменка.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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