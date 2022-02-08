Золото женского Big Air остается в Китае
Фристайл. Биг-эйр. Женщины
1. Гу Айлин (Китай) – 188,25
2. Тесс Леде (Франция) – 187,50
2. Матильда Гремо (Швейцария) – 182,50
4. Меган Олдхэм (Канада) – 178,00
5. Кирсти Мьюир (Великобритания) – 169,00
6. Сара Хеффлин (Швейцария) – 158,75
7. Юханна Килли (Норвегия) – 153,25
8. Оливия Асселин (Канада) – 147,50
9. Анни Карава (Финляндия) – 136,50
10. Анастасия Таталина (Россия) – 122,50
Эстонию в этом виде программы представляла главная медальная надежда нашей страны — Келли Сильдару. Однако она не смогла пройти квалификационный раунд.
"Первый прыжок не удался. Пошел не по плану. Не хватило скорости. Из-за этого многие вещи пошли не так", - сказала Сильдару. - "Во втором заезде сразу сделала все нормально. Это придало уверенности”.
Третья попытка оказалась неудачной в приземлении, во время которого у эстонки слетела лыжа. Таким образом в зачет пошли только результаты первых двух заездов:
"В третьем прыжке я тоже хорошо выполнила свою часть. Все прошло хорошо, но потом лыжа просто слетела с ноги. Это была не моя вина. Жаль, что снаряжение подвело меня", - сказала спортсменка.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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