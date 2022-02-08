ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли Селевко пройти в произвольную программу

Александр Селевко получил на одной из тренировок в Пекине травму плеча, но все-таки принял решение выступить на Олимпиаде. "Да, мы собираемся выступать. Мы уже провели две тренировки. Сегодня попробовали почти все элементы из короткой программы. Вроде бы все получилось, все нормально. Завтра постараемся себя реализовать", - отметила накануне тренер спортсмена Ирина Кононова.

Чтобы выйти в произвольную программу, необходимо войти в число 24 сегодня. Видимо, чтобы не усугублять травму, было решено заменить тройной аксель двойным, а четвертные не вставлять вообще в программу. За свой прокат спортсмен получил 65.29 балла.

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на тренировке перед короткой программой на Олимпийских играх в Пекине несколько раз пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота. Ранее четверной аксель на международных соревнованиях не исполнялся.