Олимпиадa
08.02.2022, 03:34

ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли Селевко пройти в произвольную программу

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Александр Селевко
Foto: Ilmar Saabas
8 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристы выступают с короткими программами. Основными претендентами на золото Олимпиады являются американец Нейтан Чен и японец Юдзуру Ханю. От Эстонии выступил Александр Селевко. Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Александр Селевко получил на одной из тренировок в Пекине травму плеча, но все-таки принял решение выступить на Олимпиаде. "Да, мы собираемся выступать. Мы уже провели две тренировки. Сегодня попробовали почти все элементы из короткой программы. Вроде бы все получилось, все нормально. Завтра постараемся себя реализовать", - отметила накануне тренер спортсмена Ирина Кононова.

Чтобы выйти в произвольную программу, необходимо войти в число 24 сегодня. Видимо, чтобы не усугублять травму, было решено заменить тройной аксель двойным, а четвертные не вставлять вообще в программу. За свой прокат спортсмен получил 65.29 балла.

Американец Винсент Чжоу пропустит соревнования из-за двух положительных тестов на ковид.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на тренировке перед короткой программой на Олимпийских играх в Пекине несколько раз пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота. Ранее четверной аксель на международных соревнованиях не исполнялся.

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