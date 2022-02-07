Швеция вышла в лидеры медального зачета Олимпиады, Россия — 2-я, у Эстонии пока медалей нет

На втором месте - команда Олимпийского комитета России. На ее счету 7 медалей - больше всех - но лишь два золото. Третье место, благодаря успехам в конькобежном спорте, удерживают голландцы.

Всего обладателями наград Олимпиады являются представители 15 стран. Эстонии среди них пока нет.

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Швеция – 3-0-0 (3)

2. Россия – 2-3-2 (7)

3. Нидерланды – 2-2-1 (5)

4. Китай – 2-2-0 (4)

5. Германия – 2-1-0 (3)

6. Норвегия – 2-0-2 (4)

7. Словения – 2-0-1 (3)

8. Италия – 1-3-1 (5)

9. Канада – 1-1-4 (6)

10. Япония – 1-1-2 (4)

11-12. Австралия – 1-0-1 (2)

11-12. Швейцария – 1-0-1 (2)

13. Новая Зеландия - 1-0-0 (1)

14-15. США – 0-3-0 (3)

14-15. Франция – 0-3-0 (3)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.