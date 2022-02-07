В Латвии заявили о значительном смягчении ковид-ограничений

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Коалиция из четырех правящих партий договорилась о том, что с 1 марта будут введены существенные послабления в мерах по ограничению распространения Covid-19. Об этом сообщил после собрания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.