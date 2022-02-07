В Тарту и Пярну рассмотрят вопрос повышения цен на билеты в общественном транспорте

Если Таллинн планирует восполнить нехватку денег из дополнительного бюджета, то власти Тарту и Пярну рассматривают возможность поднятия стоимости билетов, передает "Aktuaalset kaamera" ERR.

"На основании прогноза мы можем сказать, что если в прошлом году расходы на общественный транспорт у нас были около 8 миллионов евро, то на этот год мы прогнозируем примерно 10 миллионов евро, то есть довольно значительное изменение", — сказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

Тамм сообщил, что город серьезно взвесит вопрос повышения цен на билеты в общественном транспорте, которые не менялись уже 15 лет.

По словам директора Пярнуского центра общественного транспорта Андруса Кярпука, в городе есть необходимость поднять стоимость месячного проездного билета с нынешних 10 до 15 евро.

"В противном случае непокрытая часть расходов станет настолько большой, что пострадают какие-то другие сферы городской жизни", — сказал он.

В бюджете Таллинна расходы на топливо для общественного транспорта прописаны в размере 21 миллион евро. По сравнению с прошлым годом это на 60 процентов (или 8 млн евро) больше. Возвращать билеты для горожан за пользование общественным транспортом город не планирует.